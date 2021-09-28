Рязань, 28 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Рязанской области 28 сентября подтверждено 132 случая заболевания COVID-19, что на два больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 42 тысячи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,31%.С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 42 040 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 38 439 человек, из них 116 — выписаны за последние сутки. В лечебных учреждениях находятся 537 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 1 110 человек, в том числе 10 летальных исходов отмечены за минувшие сутки.