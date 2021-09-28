Киев, 28 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Бой-реванш между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может пройти в феврале или марте 2022 года. Об этом 28 сентября заявил промоутер Усика Александр Красюк на пресс-конференции.

Andriy Makukha Александр Усик

По его словам, поединок может состояться в Киеве в спорткомплексе «Олимпийский».

"Мы хотим, чтобы на Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами», — заявил Красюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF).