Тбилиси, 28 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Грузии впервые в истории может пройти чемпионат мира по дзюдо, заявил первый вице-президент федерации дзюдо Грузии Давид Кевхишвили. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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«Возможно проведение чемпионата мира в Грузии. Уверенно могу сказать, что в этом направлении уже предприняты первые шаги. Мы не теряем надежды, что в ближайшем будущем Грузия впервые в истории сможет принять этот турнир», — сказал Кевхишвили.

Это может произойти не раньше 2024 года, так как 2022 году чемпионат примет Узбекистан, а в 2023 — Катар. Кроме того, Израилю предоставили возможность выбрать, в каком году он примет турнир: в 2024 или в 2025 году.

Стоит отметить, что ранее Федерацию армрестлинга Грузии лишили права участвовать в международных соревнованиях, так как она не смогла провести чемпионат мира в 2021 году.