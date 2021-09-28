Анапа, Краснодарский край, 28 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В рамках подготовки к Х Международному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» на базе Всероссийского детского центра «Смена» начались сборы расширенного состава Национальной команды «Абилимпикс» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

IZO Абилимпикс

В сборах принимают участие тренеры, наставники, сопровождающие лица и сами конкурсанты, всего белее четырехсот человек из 45 регионов.

Программа для конкурсантов включает тренинги специальных навыков, разбор форс-мажорных ситуаций на чемпионатах, языковые практики и другое. Для тренеров и наставников предусмотрены занятия по коммуникации, командообразованию, обучение по программе повышения квалификации для наставников.

С приветственным словом к участникам обратились Министр просвещения России Сергей Кравцов, Советник Президента Александра Левицкая, президент всероссийского общества слепых Александр Неумывакин, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

«Быть мастером в своем деле — это большое искусство и большая радость. Умение делать что-либо придает человеку уверенности, вызывает уважение у его близких и тех, кто узнает об этом умении и мастере. И я горжусь каждым участником «Абилимпикса»! Все вы демонстрируете трудолюбие, упорство в достижении цели, огромное человеколюбие, ведь то, что вы делаете, направлено на улучшение жизни людей. А еще вы показываете пример смелости ставить высокие цели и идти к ним. Желаю вам веры в себя и отличных результатов!», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Ребята, вас больше 400 человек, и вы представляете 45 регионов нашей большой страны. Здорово, что во Всероссийском детском центре «Смена» собралась такая большая команда, объединяющая совершенно разных людей! На этих сборах вы пройдете подготовку к Х Международному чемпионату по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Вас ждут совершенно разные задания и активности: и групповая, и общекомандная работа, тренинги, разбор неординарных ситуаций, занятия по развитию надпрофессиональных навыков, языковая практика, экскурсии и многое-многое другое. А все тренеры и наставники смогут повысить свою квалификацию, принять участие в занятиях по коммуникации и командообразованию. Также вы все сможете встретиться и пообщаться с послами международного чемпионата — паралимпийцами и чемпионами прошлых лет», — обратился к участникам сборов заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Ведущими вечера стали президент Фонда «Доступная среда», первый парадайвер России, обладатель премии МИРа в номинации «#Вопреки» Никита Ванков и режиссер Дирекции креативных программ «Смены» Елена Лютенко.