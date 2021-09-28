Мурманск, 28 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Мурманская область получит из федерального бюджета 72,6 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве. «Средства также направят на оплату расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты», — пояснили в минздраве.

Med.kg Киргизские медики

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Размер выплаты рассчитан исходя из 200 рублей за каждого вакцинированного; 200 рублей увеличат на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера.

Деньги получат медики, участвующие в проведении вакцинации в период с 27 августа по 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в торговых центрах Мурмансканачалась прививочная кампания против гриппа.