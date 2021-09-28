Москва, 28 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Власти Венгрии учли требования Еврокомиссии перед тем, как заключить договор с Газпромом на поставку газа. Об этом постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил 28 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Mil.ru Владимир Чижов

Он отметил, что не знает все коммерческие подробности контракта. В соответствии с договором Венгрия будет получать ежегодно по 5,5 млрд кубометров газа.

Чижов выразил уверенность, что перед подписанием довольно крупного, серьезного и долгосрочного контракта «Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии».

Как сообщало ИА REGNUM, через газопровод «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения Венгрия будет получать по 3,5 млрд кубометров газа в год. Ещё 1 млрд кубометров будет поступать через Австрию. Венгрия и Газпром могут скорректировать условия подписанного контракта через десять лет.

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