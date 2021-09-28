Калуга, 28 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Открытие Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры и искусства состоялось 28 сентября на базе Калужской областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского. Цель создания центра — содействие развитию некоммерческих организаций и их поддержка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство культуры Калужской области.

Фото министерства культуры Калужской области Министр культуры Калужской области Павел Суслов

В рамках церемонии открытия центра состоялось подписание договора о сотрудничестве между научной библиотекой и общественными организациями культурной сферы региона: Российским Союзом профессиональных литераторов, Калужской областной организацией Общероссийского профессионального Союза работников культуры и Калужским отделением Союза писателей России.

«Ресурсный центр при библиотеке имени Белинского обеспечит информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку НКО сферы культуры региона. Одним из ключевых видов взаимодействия станет проведение культурно-значимых мероприятий, реализация совместных социальных проектов и программ. Открытие центра позволило создать площадку, которая объединит возможности библиотеки и общественных организаций в реализации культурно значимых инициатив», — заявил на открытии Ресурсного центра министр культуры региона Павел Суслов.