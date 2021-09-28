Москва, , 15:26 — REGNUM Вьетнам, так же как и Россия, выступает за урегулирование проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) исключительно на основе норм международного права. Об этом на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон.

Глава МИД Вьетнама Facebook.com/MIDRussia

«Наши позиции сходятся по многим международным вопросам», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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По его словам, Вьетнам очень высоко оценивает вклад России в укрепление мира и стабильности в АТР и поддерживает намерение Москвы наращивать сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

«В ходе обсуждения обстановки в АТР мы вновь подтвердили, что все разногласия в регионе должны разрешаться мирным путём на основе международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — отметил Буй Тхань Шон.

Он также указал на то, что достигнутый между двумя странами высокий уровень доверия создаёт дополнительные возможности для развития всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также для расширения и укрепления двусторонних отношений по всем направлениям.

«Для Вьетнама Россия является доверительным и стратегически важным партнёром. Российский народ является очень близким верным другом, — сказал вьетнамский министр. — И мы прекрасно понимаем, что только настоящие и верные друзья, такие как Россия, будут всегда рядом с Вьетнамом на нашем пути развития».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон с 25 по 28 сентября находится в Москве. Это его первый официальный визит в российскую столицу.