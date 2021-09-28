Москва, , 15:30 — REGNUM «Яндекс» фактически функционирует как новостной агрегат, но при этом имеет стопроцентное иностранное финансирование, что должно рассматриваться как нарушение российского закона. Об этом 28 сентября заявил адвокат Светлана Земскова на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Адвокат Светлана Земскова Василий Иванов © ИА REGNUM

«Ранее «Яндекс» создал и зарегистрировал два СМИ. Когда у нас ввели закон, ограничивающий иностранное финансирование в СМИ до 20%, «Яндекс» передал это СМИ российской структуре. Сейчас у нас есть закон о новостных агрегатах, где отражено, что агрегаторы не имеют право иметь иностранное финансирование. Но деятельность «Яндекса» напрямую совпадает с деятельностью любого СМИ, тем более, они создали новый продукт — дайджест», — заявила Земскова.