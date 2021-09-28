Москва, , 15:30 — REGNUM В цифровой среде России следует во многом брать пример с Китая и создавать собственные информационные ресурсы взамен западным. Об этом 28 сентября сообщил шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик на круглом столе в Москве.

Шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик Василий Иванов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, в России следует создать свой собственную национальную поисковую систему, которая бы не зависела от иностранных политических сил и капиталов.

«Нужно идти по китайскому пути, чтобы Запад здесь правила соблюдал. Не соблюдает — мы создаем свое. Для этого нужны программные усилия, организационные. Когда он будет готов, разговор будет идти иначе. У многих есть иллюзия, что «Яндекс» — национальный поисковик, но какой же это национальный поисковик, если он вредит интересам государства, общества и народа?» — спросил Баранчик.

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