Москва, 28 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В цифровой среде России следует во многом брать пример с Китая и создавать собственные информационные ресурсы взамен западных. Об этом 28 сентября сообщил шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик на круглом столе в Москве.

Василий Иванов ИА REGNUM Шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик

По мнению эксперта, в России следует создать свою собственную национальную поисковую систему, которая бы не зависела от иностранных политических сил и капиталов.

«Нужно идти по китайскому пути, чтобы Запад здесь правила соблюдал. Не соблюдает — мы создаем свое. Для этого нужны программные усилия, организационные. Когда он будет готов, разговор будет идти иначе. У многих есть иллюзия, что «Яндекс» — национальный поисковик, но какой же это национальный поисковик, если он вредит интересам государства, общества и народа?» — спросил Баранчик.