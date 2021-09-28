Минск, , 15:25 — REGNUM Сформированная по указу Александра Лукашенко «конституционная комиссия» предложила «внести изменения в 53 статьи конституции, включить в конституцию 14 новых статей, исключить 3 статьи». Об этом 28 сентября заявил председатель Конституционного суда республики Пётр Миклашевич.

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Выступая на расширенном заседании комиссии под председательством Лукашенко, Миклашевич рассказал о выработанных предложениях: президентская форма правления сохранится с уточнением функций и полномочий президента, парламента и правительства. Предложено также установить конституционный статус «Всебелорусского народного собрания» (ВНС) как высшего представительного органа народовластия при том, что формально представительное двухпалатное Национальное собрание предложено оставить.

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Миклашевич сообщил, что по итогам 11 заседаний комиссии не выработаны единые подходы по трем основным блокам проблем конституционной реформы. В частности, разногласия у сторонников Лукашенко вызывают состав и порядок формирования ВНС. «Большинство членов комиссии полагает, что в состав ВНС должны входить президент, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, областных и Минского городского Совета депутатов, а также президент, прекративший исполнение полномочий, — пожизненно. Всего 585 членов, — сообщает госинформагентство БелТА. — По поводу избрания других делегатов ВНС единых подходов не выработано».

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Члены назначенной Лукашенко комиссии не достигли согласия по вопросу применения смертной казни, так как для этого требуется проведение специального референдума. Они также не определились, стоит ли сохранять право трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты (статья 69 нынешней конституции).

«Данные вопросы требуют сегодня дополнительного всестороннего обсуждения», — заявил Миклашевич.

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