Пекин, 28 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Компания Geely представила на китайском авторынке рестайлинговый минивэн Jiaji. Об этом сообщает издание Car.info.

Car.info Geely Jiaji

Впервые минивэн Geely Jiaji был представлен в 2019 году. На этот раз китайский автопроизводитель выпустил обновленную версию минивэна.

Отмечается, что список обновлений нового Geely Jiaji состоит из 37 пунктов. Если говорить об экстерьере модели, то тут не так много видимых изменений. Минивэн получил новую радиаторную решетку и колесные диски.

Интерьер новинки отделан новыми материалами. Так, некоторые участки, к которым чаще всего прикасаются люди в салоне, покрыты антибактериальными материалами. Также изменилось цветовое оформление базовой версии модели. Теперь салон в такой версии выполнен в коричнево-бордовых тонах.

Список оснащения Geely Jiaji дополнен системой очистки воздуха, 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы с расширенным голосовым управлением.

Новинка получила в качестве силовой установки 1,8-литровый мотор V4 мощностью 183 л. с., который сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Ранее в России появился новый кроссовер Geely Atlas Pro, который получил «мягкую» гибридную силовую установку.

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