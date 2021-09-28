Уфа, 28 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Снег выпал в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщается в социальной сети в группе «Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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Жители Башкирии опубликовали кадры, на которых виден снег на автотрассе Белорецк-Абзаково.

«Там каждый год снег раньше, чем в других местах выпадает. И каждый год врасплох», — комментируют пользователи сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются заморозки и мокрый снег.