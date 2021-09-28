Москва, 28 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении отбывающего наказание блогера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества, сообщили 28 сентября в пресс-службе СКР.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А. Навального», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, уголовные дела по указанной статье возбуждены против соратников Навального Любовь Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского, Рустема Мулюкова и иных лиц.

По данным следствия, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «с целью осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации создал экстремистское сообщество и руководил им».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что иностранные посольства финансировали проекты оппозиционного блогера Алексея Навального. Она подчеркнула, что больше всего таких переводов проходило через дипломатические миссии США и Германии. В этом же участвовали работники посольств Франции, Канады, Испании и других стран военного блока НАТО.

Читайте также: Леонид Волков создал в Америке клон ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с беглым банкиром