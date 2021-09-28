Мурманск, 28 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В нескольких торговых центрах Мурманска начлаи работать пункты вакцинации, в которых можно сделать прививку не только от ковида, но и от гриппа. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Торговый центр

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По данным штаба, за два дня в этих пунктах вакцинировали 178 человек от ковида и 30 человек от гриппа.

«Всех призываю незамедлительно сделать прививку! По мнению специалистов, крайне опасна ситуация, если человек заразится и коронавирусом, и гриппом одновременно», — обратился к жителям губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в Росси за последние сутки коронавирус выявили у 21 559 человек, 852 скончались.