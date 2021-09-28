Брюссель, 28 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. На внеочередной встрече представителей Белграда и Приштины в Брюсселе не будет присутствовать заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Габриэль Эскобар. Об этом 28 сентября сообщил пресс-секретарь ЕС Петер Стано.

Eeas.europa.eu Петер Стано

«Нет, господин Эскобар не будет участвовать в переговорах. В этом диалоге участвуют Косово, Сербия и ЕС. Все остальные поддерживают диалог извне», — заявил Стано изданию «Газета экспресс».

Напомним, что ранее посольство США в сепаратистском Косово сообщило о том, что в переговорах Белграда и Приштины, которые представители ЕС намерены организовать в Брюсселе для поиска выхода из кризисной ситуации, сложившейся на севере Косово, примет участие и Габриэль Эскобар.