Джакарта, , 15:21 — REGNUM Совместные учения Индонезии и США по реагированию на кризис завершились в Джакарте 28 сентября, сообщает Antara.

Индонезийские и американские солдаты U.S. Department of Defense

Восьмидневные учения призваны улучшить планирование и совместные действия при реагировании на кризис.

Военные учения также направлены на укрепление отношений между двумя странами, обеспечение безопасности и стабильности в регионе, углубление культурного взаимопонимания.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования, культуры, исследований и технологий ИндонезииНадием Макаримзаявил, что в настоящее время 40% школ перешли на очное обучение.

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