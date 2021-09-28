Ливерпуль, Великобритания, 28 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Роджер Хант умер в возрасте 83 лет. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Molgvardia.ru Свеча

«Ливерпуль» оплакивает кончину легендарного футболиста Роджера Ханта, который умер после продолжительной болезни», — говорится в сообщении.

В «Ливерпуле» напомнили, что Хант пришёл в клуб из молодёжной команды, когда ему было 20 лет. За свои достижения он был удостоен рыцарского ордена Британской империи.

Хант выступал за «Ливерпуль» с 1958 по 1969 год. В составе команды он забил 285 голов и до сих пор является лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах Англии. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

В составе сборной Англии Хант стал чемпионом мира в 1966 году. На домашнем чемпионате мира он сыграл во всех шести матчах, в которых забил три гола. Всего он провёл за сборную 34 матча и забил 18 голов.