Цхинвал, 28 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Осетии Геннадий Бекоев провёл встречу с российскими учёными Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН по вопросам воссоздания научной станции в югоосетинских горах возле села Ерман. Об этом 28 сентября сообщает агентство «Рес».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

Ученые отметили, что результаты научных изысканий на станции будут внедряться в сельском хозяйстве в горной местности. Также на ней смогут проходить практику молодые учёные-экологи, а также биологи, аграрии и фармацевты. Бекоев поддержал создание станции.

«Раскрытие потенциала горных земель имеет важное значение для социально-экономического развития республики. Исследовательская деятельность супругов Буш положила начало делу развития горного земледелия, и совместными усилиями научных сообществ России и Южной Осетии её надо продолжить», — сказал на встрече премьер-министр.

Стоит отметить, что экологическую научную станцию в селе Ерман в 1937 году основали Николай и ЕлизаветаБуш. Они также создали монографию «Ботаническое исследование Юго-Осетии».