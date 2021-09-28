Оренбург, 28 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области апелляция экс-директора завода синтетического спирта на приговор по делу об экономическом преступлении оставлена без удовлетворения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Publicdomainpictures.net Приговор

Судебная коллегия по уголовным делам 28 сентября рассмотрела в апелляционном порядке первое уголовное дело в отношении бывшего директора орского завода синтетического спирта. В августе 2021 года его признали виновным по части 2 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере»). Зная о недоимке предприятия по налогам и страховым взносам бывший руководитель провел незаконные финансовые операцию по сокрытию свыше 15 млн рублей.

Судом первой инстанции Олег Б. осужден к трем с половиной годам лишения свободы и оштрафован на 500 тыс. рублей. Приговор был обжалован. Однако Оренбургский областной суд не нашел оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции.

Стоит отметить, что на 1 октября назначено рассмотрение еще одной апелляции экс-директора завода — на приговор по делу о мошенничестве.