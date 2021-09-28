Челябинск, 28 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Военизированную эстафету среди школьников провели в Челябинске ветераны СОБР в рамках движения Полки Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото из личного архива Антона Николаева Стрельба по мишени

В мероприятии участвовали 120 человек. Первое место заняла команда школьников из города Южноуральска, вторая — из города Верхнеуральска и третье — команда школы №68 Челябинска.

Соревнования проходили под эгидой регионального управления Следственного комитета РФ, Росгвардии и Центра допризывной подготовки «Авангард». Проводили эстафету ветераны СОБР «Рысь. Челябинск».

Фото из личного архива Антона Николаева Копии боевых знамён

Фото из личного архива Антона Николаева Построение

Фото из личного архива Антона Николаева Организаторы соревнований

Организатор соревнований, председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев выразил благодарностьОМОН на транспорте при управлении Росгвардии по Челябинской области и лично командиру Анатолию Новику, а также командиру СОБР Владимиру Меге.

Он рассказал, что бойцы спецподразделений очень помогли в подготовке и в проведении соревнований. Так, они построили замечательную полосу препятствий, кроме того, они помогали проводить соревнования. Ветераны СОБР и ОМОН приняли участие в мероприятии в качестве судей на этапах.

Антон Николаев «Каждое из этих подразделений внесло свою лепту в проведение этих областных соревнований».

Кроме того, организаторы поблагодарили дирекцию челябинского стадиона «Сигнал», на котором проходили соревнования. Мероприятие прошло на достойном уровне.

Фото из личного архива Антона Николаева Стрельба по мишени

Фото из личного архива Антона Николаева Награды

Фото из личного архива Антона Николаева Награждение

Фото из личного архива Антона Николаева Награждение

Антон Николаев рассказал, что на соревнования были привезены копии знамён 171-й и 249-й стрелковых дивизий, которые ранее были восстановлены ветеранами СОБР. Он добавил, что в октябре в Горнозаводском районе пройдёт финальное мероприятие в рамках движения Полки Победы.

Фото из личного архива Антон Николаев