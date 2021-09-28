Гавана, 28 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил Мексику с 200-летием со дня обретения независимости. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

«Поздравляем Мексику с двухсотлетием обретения независимости. Поздравляем президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора», — написал Диас-Канель.

По его словам, когда мексиканский народ празднует, «празднует и наша Америка».

Термин «Наша Америка» был введён философом Хосе Марти. Он обозначает объединение латиноамериканских стран в название «Америка» в противовес англосаксонскому названию, ассоциирующемуся с США.