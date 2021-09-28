Москва, 28 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Законность работы «Яндекса» должна быть внимательно изучена в том числе по части телекоммуникационной деятельности. Об этом 28 сентября заявила адвокат Светлана Земскова на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Адвокат Светлана Земскова

«Помимо партнёрской программы, мы изучали деятельность «Яндекса» на предмет соответствия их деятельности со 100%-ным иностранным финансированием на нашем внутреннем рынке», — заявила Земскова.

«В уставных документах «Яндекса» указаны виды деятельности, которые относятся напрямую к телекоммуникационной деятельности», — отметила она.

Поскольку «Яндекс» имеет на 100% иностранное финансирование, то, по российскому законодательству, компания не может заниматься крупным телекоммуникационным бизнесом, но эту проблему «Яндекс» решил, заявив два ОКВЭДа, связанных с коммуникационной деятельностью.

«Фактически же, на мой взгляд, они осуществляют крупный телекоммуникационный бизнес. Что такое «Яндекс.Такси», «Яндекс.Навигатор»? Эти системы относятся к спутниковой системе, и, на мой взгляд, на взгляд большинства юристов, это стратегические объекты, контролировать которые юридическое иностранное лицо просто не может в силу прямого указания закона», — указала она.