Симферополь, , 15:12 — REGNUM Крымское управление Федеральной службы безопасности в рамках проекта «Без срока давности» обнародовало архивные документы об уничтожении фашистами больных детей на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны.

Эксперименты нацистов над людьми

На курорт «Теберда», который находился в Карачаевской автономной области Ставропольского края, в начале войны эвакуировали детей из нескольких санаториев СССР, в том числе из Крыма.

В декабре 1942 года это место оккупировали фашисты, которые убили 47 лечившихся там еврейских детей. В составлении списков будущих жертв участвовал главный врач учреждения. Пациентам сообщили, что детей перевезут в черкесский детский дом, после чего их погрузили в герметично закупоренный автомобиль и умертвили.

«Большинство ребят страдало костным туберкулезом и не могло самостоятельно передвигаться. Машина оказалась так называемой душегубкой, которая использовалась фашистами для отравления людей газом. Удушенные газом больные дети впоследствии были сброшены в Тебердинское ущелье», — говорится в рассекреченных данных.

Как сообщали очевидцы, шесть человек тогда удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые врачи либо умышленно не заполнили графу «национальность» в анкете, либо сделали неправильную запись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Псковским областным судом юридически установлен факт геноцида со стороны нацистских оккупантов и их пособников в отношении мирного населения Псковской и бывшей Великолукской областей, а также оказавшихся на Псковщине пленных бойцов Красной армии с июля 1941 по август 1944 года. Жертвами нацистских преступлений стали более 452 тыс. человек, еще около двухсот тысяч человек были угнаны в рабство, большинство из них также погибли.