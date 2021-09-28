Рига, 28 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. С 2022 года торфодобывающие и торфоперерабатывающие предприятия Европейского союза не смогут получать банковские кредиты и финансирование на прежних условиях. Об этом сообщил латвийский портал Latvijas avize.

Abagur Добыча резного торфа

Сообщается, что в июле нынешнего года вступил в силу регламент ЕС о таксономии. В регламент о таксономии или так называемый «зеленый список» отрасль добычи и переработки торфа не входит и поэтому оказалась среди «пораженцев в правах».

Министр сельского хозяйства Латвии Каспар Герхардс заявил, что установки Еврокомиссии в области климатической политики приведут к путанице для любой связанной с землепользованием отрасли. Он считает, что торфодобывающие предприятия не смогут продолжать свою работу в прежних объемах и на прежних условиях.

С ним согласна председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии Санита Баяре. Она назвала одним из важнейших для банкиров и финансистов ЕС регламент о таксономии. Именно им с 2022 года банки и кредитные организации ЕС будут руководствоваться при оценке финансовых возможностей компаний и выдаче кредитов.

Исключение торфодобычи из регламента о таксономии ЕС по сути означает медленную смерть отрасли, приносящей сотни миллионов евро в госбюджет страны, отмечает латвийское издание.