Барнаул, , 15:10 — REGNUM Первое заседание Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) VIII созыва состоится 7 октября 2021 года. Распоряжение об этом 27 сентября подписал действующий председатель АКЗС Александр Романенко.

Выборы Congress of local and regional authorities

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Согласно Регламенту АКЗС, на первой сессии депутаты выберут мандатную комиссию и признают полномочия нового созыва. После этого они тайным голосованием изберут председателя АКЗС и его заместителя.

Также парламентарии в ходе открытого голосования примут решение об избрании председателей постоянных комитетов и их заместителей, утвердят состав комитетов. Также на оргсессии может быть рассмотрен вопрос об утверждении кандидатуры сенатора от представительного органа региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2021 г. в Алтайском крае выбирали не только депутатов государственной думы, но и местного парламента. Партии единороссов не удалось получить большинство мандатов. Ожидается, что из 68 депутатов туда войдёт 31. КПРФ представят 24 депутата, в «Справедливой России — За правду» будет 5 человек, по 4 депутата в ЛДПР и «Коммунистах России».

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Слабый результат «Единой России» по итогам единого дня голосованияв Алтайском крае может быть связан с недовольством населения работой губернатора региона Виктора Томенко. Об этом пишет телеграм-канал «Кремлевский кейс».

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