Волгоград, 28 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Первые 10 объектов социальной сферы начали получать тепло в Волгоградской области, сообщает 28 сентября пресс-служба администрации региона.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

Решение о начале отопительного сезона приняли власти Михайловки, Урюпинска, а также администрации Даниловского, Еланского, Иловлинского, Жирновского, Николаевского, Новониколаевского, Новоаннинского, Октябрьского, Ольховского, Руднянского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Урюпинского и Чернышковского районов.

Тепло поступило в первые 100 школ, детских садов, больниц, ДК и другие объекты, а также в 20 многоквартирных домов.

Решение о старте отопительного сезона в каждом конкретном муниципалитете принимают местные органы власти.