Отрадное, Ленинградская область, 28 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области разыскивают злоумышленника, который пытался украсть из электроподстанции города Отрадное Кировского района Ленинградской области дорогостоящее оборудование, но получил удар током и лишил на несколько часов более 26 тыс. местных жителей холодного водоснабжения. Об этом 28 сентября ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Отрадное Александр Морозов.

ru.torange.biz Трансформаторная подстанция

По его словам, попытка проникновения на электроподстанцию была предпринята неизвестным мужчиной утром 28 сентября. Он смог добраться до трансформатора, открыть дверь и срезать медные тросы. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог. По словам очевидцев, он получил несмертельный электроудар, но, не дождавшись помощи, мужчина скрылся, оставив на месте свои личные вещи.

После скачка напряжения в городе Отрадное, в котором проживает более 26 тыс. человек, было отключено холодное водоснабжение. На место выехали не только аварийные службы, но и сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас разыскивают преступника.

«Мы решили не дожидаться завершения аварийных работ и передали «Водоканалу» автомобиль-генератор на 300 кВт⋅ч. Подача воды в город была восстановлена к обеду», — уточнил собеседник агентства.

Добавим, что работы по устранению аварии планируется завершить в течение дня.