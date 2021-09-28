Саратов, 28 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В социозащитных учреждениях Саратовской области проходит вакцинация против гриппа. На сегодняшний день иммунизацию прошли 3,2 тыс. человек, или 62% от общего числа проживающих, сообщает 28 сентября региональное министерство труда и соцзащиты.

PublicDomainPictures Вакцинация

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Отмечается, что прививаются не только проживающие, но и сотрудники учреждений, среди которых вакцинировали от гриппа 52%, или 2,1 тыс. человек.

От новой коронавирусной инфекции привиты все проживающие и сотрудники домов-интернатов, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовскую область поставили свыше 887 тыс. доз антиковидных вакцин. Привили первым компонентом по состоянию на 16 сентября 669 259 человек.

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