Москва, 28 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Локально всплеск цен на газ в Европе, вероятно, вызван новостью, что сегодня утром Газпром на 57% снизил прокачку газа через газопровод «Ямал-Европа» до уровней, примерно соответствующих объёмам октябрьского бронирования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

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«Более глобально проблемы остаются такими же — хранилища в Европе заполнены лишь на 74%, а сезон их заполнения уже подходит к концу, на фоне чего потребители вынуждены заполнять подземные хранилища газа (ПХГ) при любых ценах на газ.

Сейчас цены на газ крайне волатильны и всплески, как сегодняшний, являются нормальным явлением.

Для Газпрома любой рост цен на газ, конечно, позитивен, так как порядка 87% контрактов газового гиганта привязаны к европейским ценам на газ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысили отметку $1000 за 1 тыс. кубометров.

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