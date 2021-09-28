Москва, 28 сентября 2021, 15:07 — REGNUM Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва может состояться 12 октября, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Вместе с тем президиум ЦК КПРФ единогласно поддержал Зюганова на пост руководителя фракции в Госдуме.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России прошли выборы депутатов Госдумы очередного созыва. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о проведении консультаций с фракциями по будущей структуре нижней палаты парламента.
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