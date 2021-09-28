Орел, 28 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Орловский районный суд вынес приговор по громкому делу об обмане участников долевого строительства. Фигурантка дела признана виновной по статьям о мошенничестве, об образовании юридического лица через подставных лиц и о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 28 сентября старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

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Как установлено судом и следствием, осуждённая вместе со знакомым (уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью) через подставное лицо создали общество с ограниченной ответственностью «Проспект». От имени ООО с марта 2018 по март 2019 года они заключили с гражданами договоры долевого участия в строительстве четырёх многоквартирных домов в микрорайоне «Солнечный» д. Образцово Орловского района. Однако дома так и не были построены, деньги, по данным следствия, похищены.

Пострадавшими от действий осуждённой признаны 11 участников долевого строительства, общий ущерб составил свыше 16,4 млн рублей. Также женщина признана виновной в легализации более 5,9 млн из похищенных средств.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал фигурантку виновной. Ей назначено наказание в виде двух лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.