Москва, , 15:04 — REGNUM В ходе международной правозащитной конференции «Дискриминационные нормы украинского законодательства и отношение к ним европейских правовых институтов», организованной «Обществом друзей «Юманите» и прошедшей в онлайн-формате 26 сентября, правозащитники из Донецка представили доклад «Правовая оценка украинского законопроекта № 5844 «Об основах государственной политики переходного периода» на предмет дискриминационных норм». Запись конференции доступна на канале «Общества друзей «Юманите» в Youtube.

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство Украины подготовило законопроект №5844 «Об основах государственной политики переходного периода». Письмом от 4 июня 2021 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников запросил мнение Венецианской комиссии по данному законопроекту. Комиссия решила подготовить проект заключения с целью принятия на 128-м пленарном заседании Венецианской комиссии (с 14 по 16 октября 2021 года). Однако украинский Кабмин решил не ждать заключения и 9 августа подал его в Верховную Раду, а 17 августа текст уже был опубликован на парламентском сайте.

По мнению представителей ДНР и ЛНР, проект закона грубо нарушает Минские соглашения и предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей республик. Законопроект призван регулировать политику в отношении Крыма и неподконтрольной части Донбасса. При этом «переходный период» может продлиться неопределенный срок. Кроме того, предполагается ограничение в правах некоторых групп лиц, уничтожение культурных и исторических ценностей жителей Донбасса и Крыма и другие ограничения в правах и свободах.

Вместе с другими дискриминационными законами, принятыми на Украине, и сложившейся практикой внесудебных санкций со стороны украинской власти по отношению к инакомыслящим, это создаёт тревожное виденье ситуации с правами человека на Украине.

Доклад представил эксперт правозащитной организации «Справедливая Защита» (Донецк) Иван Копыл.

В конференции приняли участие также участники из России, непризнанных республик Донбасса и Израиля. Так, израильский политик, член Коммунистической партии Израиля Дмитрий Зарх, в своём выступлении поднял вопрос одностороннего освещения ситуации на Донбассе со стороны израильский СМИ. По его словам, в израильском информационном пространстве представлена только одна версия событий вооруженного конфликта в Донбассе — это версия правительства Украины.

Представленный доклад направлен в европейские международные правозащитные институты. Ознакомиться с текстом доклада можно здесь.