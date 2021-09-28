Йошкар-Ола, 28 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались семь человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Tyshospital.com Больничная палата

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Накануне в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 593 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в регионе выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 59 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 579 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 976 человек.

Читайте также: В Марий Эл выявили ещё 60 носителей коронавируса