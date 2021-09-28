Москва, 28 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В случае, если «Яндекс» позволяет себе дискриминацию блогеров или СМИ, эпизоды эти должны быть преданы огласке. Об этом 28 сентября заявила блогер, политический аналитик Оксана Туляева на круглом столе по теме «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Блогер, политический аналитик Оксана Туляева

«Что мы можем делать. Мне кажется, главное — огласка», — сказала Туляева.

Также она выступила с инициативой создать в России специальный комитет, который бы защищал права блогеров.

«Но самое главное — это огласка. Об этом надо кричать, звонить в колокола — не можем мы отдать свое поле монополисту. Даже Google решил работать по правилам», — отметила блогер.