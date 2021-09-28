Иркутск, 28 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Иркутской области значительно снизились темпы вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, это произошло несмотря на то, что в Приангарье создан достаточный запас вакцины, в том числе, препарата для ревакцинации.

«Эксперты отмечают, что подъем в начале осени был ожидаем: люди возвращаются в коллективы из летних отпусков и после каникул, начинается сезон простуд и сезонных заболеваний. В связи с этим хочу ещё раз сказать о важности вакцинации и призвать жителей региона прийти в прививочные пункты.

У нас их достаточное количество. Да, вакцинация не дает стопроцентной гарантии от заболевания, но все факты говорят о том, что вакцинированные люди переносят ковид намного легче», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, что за прошедшую неделю (13−19 сентября) в Приангарье зарегистрировано 22 995 случаев заболевания ОРВИ, причём 63% заболевших составляют дети до 14 лет.

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