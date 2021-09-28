Йошкар-Ола, 28 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 28 сентября выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 59 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 579 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 18 010 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 98 человек. 593 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались семь пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 976 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 459 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 1041 человек, из них у 1017 — пневмония, 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 103 пациента, при этом госпитализирован 131 житель Марий Эл.