Сеул, 28 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года дилеры Южной Кореи реализовали 128 363 машины — на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Ae96.ru Авторынок

Стоит отметить, что в первые три месяца текущего года на южнокорейском авторынке был зафиксирован рост продаж автомобилей. За этот период в стране было продано 431 505 машин — на 11,3% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Однако во втором квартале произошло снижение продаж на 12,6%, до 470 336 экземпляров. В июле также был зафиксирован спад продаж. Реализация в Южной Корее в июле снизилась на 8,5%, до 147 901 единицы.

Всего с января по август в Южной Корее было продано 1,18 млн машин — это на 3,4% ниже уровня прошлого года и на 6% меньше, чем в 2019 году.

Напомним, 30 сентября южнокорейская компания Genesis представит новый электрический кроссовер GV60.

Читайте также: Компания Hyundai представила футуристический фургон Staria Load