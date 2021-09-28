Москва, 28 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Правила «Яндекса» в отношении заголовков не отличаются последовательностью и часто входят в противоречие с законодательством РФ. Об этом 28 сентября заявил адвокат Светлана Земскова на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Адвокат Светлана Земскова

«В качестве отказа в работе со СМИ они используют понятие дискриминации по какому-либо признаку. Да, это соответствует нашему внутреннему законодательству. Но опять же их примеры… плохой заголовок — «В каких профессиях женщине не место?» С моей точки зрения, это нейтральный заголовок. Правильный вариант с яркой цитатой — «Курица не птица, женщина не человек». И когда ты начинаешь изучать их внутренние правила сотрудничества, те примеры, которые они приводят, то ты понимаешь, что «Яндекс» впрямую нарушает наше российское законодательство», — заявила Земскова.

«Он считает возможным публиковать правила, совершенно отличающиеся от законодательства РФ», — отметила она.