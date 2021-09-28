Таллин, , 14:56 — REGNUM По делу известного эстонского правозащитника, юриста Сергея Середенко проходят семеро граждан России. Об этом сообщил портал baltnews. ee со ссылкой на самого Середенко.

Сергей Середенко

Середенко заявил, что эстонские спецслужбы вменяют ему наличие семи «кураторов из России», которые, как считает следствие, «координировали его работу в Эстонии». По словам правозащитника, «этих людей пытаются привязать ко всему, что можно».

BaltNews располагает фамилиями этих людей, однако не публикует их.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.