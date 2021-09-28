Париж, , 14:56 — REGNUM После прохождения психиатрической экспертизы молодого человека, который бросил яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона на гастрономическом салоне в Лионе, направят на принудительную госпитализацию. Об этом 28 сентября сообщает телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру Лиона.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

«По запросу прокуратуры Лиона мужчина прошел психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не отдает отчет в своих действиях, и ему требуется принудительная госпитализация», — говорится в заявлении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября молодой человек с криками: «Да здравствует революция!» бросил яйцо во французского президента, который в тот момент общался с посетителями салона рестораторов и владельцев гостиниц на гастрономическом салоне в Лионе.