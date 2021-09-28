Париж, 28 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. После прохождения психиатрической экспертизы молодого человека, который бросил яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона на гастрономическом салоне в Лионе, направят на принудительную госпитализацию. Об этом 28 сентября сообщает телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру Лиона.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«По запросу прокуратуры Лиона мужчина прошел психиатрическую экспертизу, которая показала, что он не отдает отчет в своих действиях, и ему требуется принудительная госпитализация», — говорится в заявлении прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября молодой человек с криками: «Да здравствует революция!» бросил яйцо во французского президента, который в тот момент общался с посетителями салона рестораторов и владельцев гостиниц на гастрономическом салоне в Лионе.