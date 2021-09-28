Палембанг, Индонезия, 28 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Самолет Citilink с номером рейса QG 944 совершил аварийную посадку в аэропорту Палембанга, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Falcon® Photography Самолет

«Инцидент был вызван тем, что ребенок, который находился в 11 ряду во время полета, снял защитную крышку рычага аварийного выхода», — говорится в заявлении авиакомпании.

По прибытию в аэропорт специалисты провели техническую проверку состояния самолета.

Самолет следовал по маршруту Джакарта — Батам.

Как сообщало ИА REGNUM, центр охраны природы и природных ресурсов провинции Бали признал, что их не беспокоит продажа детенышей длиннохвостых обезьян, потому что они не находятся под угрозой исчезновения.