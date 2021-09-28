Рига, 28 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Компания AS Conexus Baltic Grid (Conexus), занимающаяся хранением и распределением природного газа в Латвии, обеспокоена действиями торговцев, хранящих свои запасы газа в Инчукалнском хранилище. Об этом сообщает агентство LETA.

N Chadwick Хранилище газа

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Как заявил на заседании парламентской Народно-хозяйственной комиссии руководитель отдела корпоративной стратегии Conexus Янис Эйсакс, опасения вызывает вероятность того, что резервы иссякнут уже до января 2022 года.

«Допустим, что эта зима будет похожа на прошлую. Учитывая большой ценовой риск, может быть и ситуация, что Инчукалнс опустеет до января», — подчеркнул он.

В таком случае, как пояснил специалист, в Инчукалнском хранилище к январю останется лишь резервный запас газа, оговоренный правилами правительства страны о порядке снабжения потребителей и продаже газа в период энергетического кризиса и государственной угрозы. По его словам, это около трёх тераватт-часов.

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Также Эйсакс уверен, что разброс между ценами текущей зимы и грядущей весны станет вызовом для газоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость газа в Европе вновь достигла рекордных значений. Так, в ходе торгов на бирже ICE 28 сентября впервые в истории цена на голубое топливо перешагнула отметку $1000 за 1 тыс. кубических метров.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что цена газа в Европе может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке.