Тбилиси, 28 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Грузии завершилось строительство автомобильной дороги между Имеретией и высокогорным районом Рача. Об этом 28 сентября сообщает «Общественное телевидение».

Pixabay.com Дорога в Грузии

По данным журналистов, трасса длиной 51,5 км соединила город Сареки с автострадой Амбролаури — Они. В церемонии открытия дороги принял участие премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Этой дорогой сможет пользоваться не только население Рачи, но и местные и иностранные туристы. В Рачу из Тбилиси теперь уже можно будет добраться за три часа», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр сообщил, что на строительство дороги потратили 110 млн лари (около $355 млн). Работы вели четыре грузинские компании. Трасса пролегает в основном вдоль горных лесов на высоте от 1000 до 1500 м от уровня моря. Она сокращает время в пути примерно на 1,5 часа.