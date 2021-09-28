Саранск, 28 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также два летальных случая.

Скончались две женщины 1938 года рождения, а также мужчина 1948 года рождения. Течение новой коронавирусной инфекции у умерших сопровождалось двусторонней полисегментарной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 555 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в регионе выявили 74 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 75 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 977 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3338 человек.

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