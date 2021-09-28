Барнаул, 28 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Алтайский государственный университет (АлтГУ) стал одним из победителей программы «Приоритет 2030». Как сообщает пресс-служба АлтГУ, это дает право на получение базовой части гранта в размере 100 миллионов рублей.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Деньги

Средства будут направлены на обеспечение проведения прорывных научных исследований и создание наукоемкой продукции и технологий, в том числе и на наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок.

Программой развития вуза предусмотрена реализация четырех проектов. Работа над созданием биопродуктов для агропромышленного комплекса региона. Развитие проектов в области карбоновой нейтральности, цифровизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса в целях устойчивого развития регионов Большого Алтая.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский государственный университет — единственный опорный вуз в Алтайском крае, который намерен претендовать на статус национального в 2021 году. Всего в вузе на всех направлениях подготовки обучаются 14 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранных студентов.

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