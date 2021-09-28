Минск, , 14:54 — REGNUM В 2020 году противники бессменного проявления Александра Лукашенко «пытались фактически разрушить страну». Об этом он заявил 28 сентября на расширенном заседании «конституционной комиссии», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выступая перед членами сформированной им полгода назад комиссии, Лукашенко похвалил их за проделанную работу и заверил, что после «дошлифовки» проект Конституции Белоруссии будет вынесен на общенародный референдум. По его словам, таковой состоится «не позднее февраля будущего года».

«Вы верно предлагаете оставить незыблемыми конституционные принципы, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Беларуси, — сообщил Лукашенко членам комиссии. — С ними мы состоялись как нация, как суверенное государство, о котором наш народ мечтал столетиями».

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Он также обрушился с критикой на сограждан, недовольных несменяемостью Лукашенко и проводимой им политикой, заявив: «Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям».

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