Саранск, 28 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 28 сентября выявили 74 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 75 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 977 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 54 человека, всего с начала пандемии выздоровели 24 084 жителя Мордовии. 555 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3338 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 28 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1875 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 2026 человек.